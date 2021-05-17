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Безопасность велодорожек проверят в Минске

17.05.2021 19:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая - Sputnik. Безопасность велодорожек проверят в Минске. Как сообщает Telegram-канал "Минск. Официально", такое поручение дал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. 

Глава столичной мэрии также потребовал постоянно следить за текущим ремонтом велодорожек. Отдельное внимание он уделил безопасности велосипедистов при пересечении проезжей части, распорядившись тщательно подходить к работам по понижению бордюрного камня.

Велодорожки в Минске

Как рассказывал Sputnik замначальника главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Василий Касач, велоструктура Минска состоит из 27-километровой магистральной велодорожки, которая проходит по территории Центрального, Партизанского и Ленинского районов.

Общая протяженность совмещенных пешеходных и велосипедных дорожек составляет 196 километров.

За 2020 год в Минске для развития велодвижения проведены работы по ремонту улично-дорожной сети и обустройству пересечений велосипедных трасс с дорогами в 853 местах.

Заменено асфальтобетонное покрытие в Ленинском, Центральном и Партизанском районах. Разметка на дорожках по восстановлению выполнена на 97 улицах общей протяженностью 163 километра.

 
Теги: Минск
 
 
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Общая протяженность совмещенных пешеходных и велосипедных дорожек составляет 196 километров, председатель Мингорисполкома потребовал постоянно следить за...
 
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