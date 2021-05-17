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Из-за поддельной страницы интернет-банкинга солигорчанин лишился более 2 тысяч рублей

17.05.2021 19:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Солигорска лишился крупной суммы денег из-за мошенников, которые создали поддельную страницу интернет-банкинга Беларусбанка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.


Фото: Sam Rios / Unsplash

Пострадал от действий мошенников 46-летний житель Солигорска. Он разрешил своей дочери воспользоваться сервисом интернет-банкинга Беларусбанка, а та находила его адрес в Сети через поисковик. Девушка не обратила внимание, что 9 мая зашла на так называемый фишинговый сайт — портал-близнец с похожим или идентичным интерфейсом, с помощью которого мошенники получают доступ к конфиденциальным данным своих жертв. Страница выглядела идентично настоящей, но имела совершенно другой адрес.

За 5 минут со счета отца девушки интернет-воры сняли более 2 тысяч рублей, и через короткий промежуток времени поддельная страница была уже заблокирована. На следующий день пострадавший мужчина обратился к милицию. Было возбуждено дело по части 2 статьи 212 (Хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса Беларуси.

 
 
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Мужчина позволил своей дочери воспользоваться интернет-банкингом, а та находила страницу через поисковик в Сети и наткнулась на мошенников.
 
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