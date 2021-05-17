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Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких ТЦ в Минске
17.05.2021 20:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Появилось сообщение о минировании нескольких столичных торговых центров. Об этом
Как сообщается, электронное сообщение о минировании поступило в один из торговых центров в Минске 17 мая, в 17.30. В нем также говорилось, что взрывные устройства заложены и в нескольких других торговых объектах столицы.
На места предполагаемого минирования выехали саперно-пиротехнические группы, были приняты необходимые для обеспечения безопасности меры.
Ранее читатели TUT.BY сообщали об эвакуации людей из ТЦ «Корона» по адресу улица Кальварийская, 24. По их словам, всех посетителей и сотрудников спешно вывели из здания, однако причину не сообщали.
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Как сообщается, информация о минировании содержалась в электронном сообщении.
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