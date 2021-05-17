Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких ТЦ в Минске

Источник материала: Tut.by

Появилось сообщение о минировании нескольких столичных торговых центров. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщается, электронное сообщение о минировании поступило в один из торговых центров в Минске 17 мая, в 17.30. В нем также говорилось, что взрывные устройства заложены и в нескольких других торговых объектах столицы.

На места предполагаемого минирования выехали саперно-пиротехнические группы, были приняты необходимые для обеспечения безопасности меры.

Ранее читатели TUT.BY сообщали об эвакуации людей из ТЦ «Корона» по адресу улица Кальварийская, 24. По их словам, всех посетителей и сотрудников спешно вывели из здания, однако причину не сообщали.