Незаконный пикет обернулся для минчанина арестом, а для его сожительницы - крупным штрафом

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9 мая пара приехала в Борисовский район и сфотографировалась с незарегистрированной символикой в нескольких местах, включая мемориал узникам гетто. Снимки были выложены в деструктивных телеграм-каналах. В тот же день фигуранты были задержаны. На даче и в машине правоохранители нашли свыше 20 листовок с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям.



Николай Максимович, замначальника МОБ УВД Миноблисполкома:



Суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на 2,9 тыс. рублей. Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти