ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Незаконный пикет обернулся для минчанина арестом, а для его сожительницы - крупным штрафом

17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

9 мая пара приехала в Борисовский район и сфотографировалась с незарегистрированной символикой в нескольких местах, включая мемориал узникам гетто. Снимки были выложены в деструктивных телеграм-каналах. В тот же день фигуранты были задержаны. На даче и в машине правоохранители нашли свыше 20 листовок с призывами к несанкционированным массовым мероприятиям.

Николай Максимович, замначальника МОБ УВД Миноблисполкома:

Суд Борисовского района рассмотрел в отношении 35-летних минчан административные протоколы за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. С учетом того, что мужчина уже привлекался к ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ему назначили 30 суток ареста. Его сожительницу оштрафовали на 2,9 тыс. рублей. Сейчас в отношении правонарушителей проводится проверка по фактам надругательства над историко-культурными ценностями и оскорбления представителя власти

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 мая пара приехала в Борисовский район и сфотографировалась с незарегистрированной символикой в нескольких местах, включая мемориал узникам гетто. Снимки были...
 
Новости дня
Новости общества
 
Приговор организатору беспорядков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by