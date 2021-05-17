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Приговор организатору беспорядков

17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обучал методам взаимодействия и способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, также распределял роли и распространял информацию о месте сбора участников чата. В суде вынесли приговор по уголовному делу одного из эпизодов массовых беспорядков в столице 36-летнему жителю Минской области. По данным следствия, в июне 2020 года в созданном Telegram-чате фигурант подобрал активистов для участия в беспорядках. Мужчина сплотил вокруг себя круг людей, с которыми совместно проводил досуг и попутно настраивал компанию на протесты. Сам обвиняемый активно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Установлено, что 29 августа прошлого года он оказал сопротивление сотрудникам милиции, сопряженное с применением насилия. Действия мужчины квалифицированы по нескольким уголовным статьям.

Валерия Таратынко, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска:

Обвиняемый в судебном заседании свою вину не признал. От дачи показаний отказался. С учетом представленных гособвинителем доказательств судом Фрунзенского района постановлен обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 342 и части 2 статьи 363 УК РБ обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Обучал методам взаимодействия и способам неповиновения правоохранителям, защиты и уклонения от преследования и задержания, также распределял роли и...
 
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