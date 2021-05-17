|
Данные Минздрава по COVID-19 на 17 мая
17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Последние данные от Минздрава: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1 191 пациент с COVID-19, выписаны 743.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние данные от Минздрава: за сутки в Беларуси зарегистрирован 1 191 пациент с COVID-19, выписаны 743. Читайте также: Плазму крови привитых от COVID-19...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)