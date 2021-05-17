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В Эстонии стартовали крупнейшие с начала года учения НАТО "Весенний шторм"
17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Задействованы 7 тысяч солдат из США, Великобритании, Дании, Франции, Италии, Латвии и Польши. В ходе учений отработают взаимодействие и боеготовность подразделений. Наиболее интенсивная часть запланирована на конец мая - начало июня. Тогда военные отработают учебные бои и боевые стрельбы.
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В Эстонии начались масштабные военные учения "Весенний шторм". Они продлятся до 5 июня. Участие в них примут 7 тысяч военнослужащих из Эстонии, США, Великобритании,...
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