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Л. Гладкая о противодействии неонацизму в рубрике "Площадка"

17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Даже не верится, что попытки героизации нацистской БЧБ-символики могут происходить в нашей стране, где нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.

У инициаторов августовских событий (как и тех, кто им бездумно следует) это не получилось. Но вопрос противодействия подобным неовспышкам все равно стоит остро. Людмила Гладкая рубрике "Площадка"  (видео).

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Даже не верится, что попытки героизации нацистской БЧБ-символики могут происходить в нашей стране, где нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась...
 
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