Источник материала: БT

Даже не верится, что попытки героизации нацистской БЧБ-символики могут происходить в нашей стране, где нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.







У инициаторов августовских событий (как и тех, кто им бездумно следует) это не получилось. Но вопрос противодействия подобным неовспышкам все равно стоит остро. Людмила Гладкая рубрике "Площадка" (видео).





Читайте также:

