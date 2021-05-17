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Л. Гладкая о противодействии неонацизму в рубрике "Площадка"
17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Даже не верится, что попытки героизации нацистской БЧБ-символики могут происходить в нашей стране, где нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.
У инициаторов августовских событий (как и тех, кто им бездумно следует) это не получилось. Но вопрос противодействия подобным неовспышкам все равно стоит остро. Людмила Гладкая рубрике "Площадка" (видео).
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Даже не верится, что попытки героизации нацистской БЧБ-символики могут происходить в нашей стране, где нет, наверное, ни одной семьи, которой бы не коснулась...
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