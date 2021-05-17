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Праздник в честь князя Бориса - основателя города
17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Борисов принимает праздник в честь основателя города на Березине - князя Бориса. На большое торжество по случаю исторической даты пожаловали представители духовенства, в том числе и из Полоцкой епархии. Для Борисова имя князя знаковое, ведь в 1102 году на месте пересечения рек Сха и Березина Борис Всеславович основал город и назвал его своим именем. Наталья Бордиловская стала участником праздника (видео).
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Борисов принимает праздник в честь основателя города на Березине - князя Бориса. На большое торжество по случаю исторической даты пожаловали представители...
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