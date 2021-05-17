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В Беларуси до конца недели сохранится пасмурная погода
17.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В ближайшие дни в Беларуси будет тепло, но пасмурно. Завтра на большей части территории - дожди, местами грозы. Воздух прогреется до 22 градусов, по востоку - до плюс 24. В среду немного похолодает - ожидается до 19 градусов тепла.
Пасмурная погода сохранится до конца недели.
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В ближайшие дни в Беларуси будет тепло, но пасмурно. Завтра на большей части территории - дожди, местами грозы. Воздух прогреется до 22 градусов, по востоку - до плюс 24....
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