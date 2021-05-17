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В ГУМе - новый руководитель
17.05.2021 20:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 мая назначены новые руководители столичных предприятий,
Наталия Рощина возглавит КУП «Минскоммунтеплосеть». Ранее она занимала должность замруководителя этого предприятия.
Александр Забелло стал директором КУП «Минскхлебпром», Сергей Чугреев — директором ГУ «Парковки столицы».
Руководителем ОАО «ГУМ» назначена Ольга Романова, которая ранее
Напомним, 2 февраля этого года стало известно о
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17 мая назначены новые руководители столичных предприятий, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
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