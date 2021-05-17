В ГУМе - новый руководитель

Источник материала: Tut.by

17 мая назначены новые руководители столичных предприятий, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Наталия Рощина возглавит КУП «Минскоммунтеплосеть». Ранее она занимала должность замруководителя этого предприятия.

Александр Забелло стал директором КУП «Минскхлебпром», Сергей Чугреев — директором ГУ «Парковки столицы».

Руководителем ОАО «ГУМ» назначена Ольга Романова, которая ранее была замдиректора столичного ЦУМа.

Напомним, 2 февраля этого года стало известно о задержании Александра Крепака, который занимал должность директора ГУМа, а ранее был зампредом Мингорисполкома. Сообщалось, что его подозревают во взятке в 2525 рублей.