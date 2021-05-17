ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ГУМе - новый руководитель

17.05.2021 20:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

17 мая назначены новые руководители столичных предприятий, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Наталия Рощина возглавит КУП «Минскоммунтеплосеть». Ранее она занимала должность замруководителя этого предприятия.

Александр Забелло стал директором КУП «Минскхлебпром», Сергей Чугреев — директором ГУ «Парковки столицы».

Руководителем ОАО «ГУМ» назначена Ольга Романова, которая ранее была замдиректора столичного ЦУМа.

Напомним, 2 февраля этого года стало известно о задержании Александра Крепака, который занимал должность директора ГУМа, а ранее был зампредом Мингорисполкома. Сообщалось, что его подозревают во взятке в 2525 рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 мая назначены новые руководители столичных предприятий, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция проверяет сообщение о минировании нескольких ТЦ в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by