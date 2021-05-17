Экологические маршруты, исторические объекты или оздоровление - Беларусь активно развивает внутренний туризм

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Беларусь всегда была и остается миролюбивой и гостеприимной страной. Начало летнего сезона - время задуматься про отпуск. Для любителей отдыха в пределах страны - варианты на любой вкус и кошелек. Ждем и наших гостей. Экологические маршруты, исторические объекты или оздоровление. В этом году ожидается активное развитие внутреннего туризма. Как подготовились к сезону наши здравницы и туристические комплексы, увидел Юрий Карнелович.



Развитие внутреннего туризма



Бывшее имение графа Тышкевича в самом сердце Беловежской пущи сегодня - современный туристический комплекс. Свежий воздух, активный отдых и богатая история привлекают сюда сотни гостей. Узнать историю славного рода белорусских магнатов можно в импровизированном музее. Здесь собрали коллекцию портретов, оружия и охотничьих трофеев бывшего владельца беловежских лесов.



Святослав Болбот, начальник туристско-гостиничного комплекса:



Это был замечательный человек, который активно здесь трудился. В основном у него такой уклон был, как развитие охоты. Он занимался скипидарным производством, поташным производством. При нем работало 186 человек. Он людям давал работу и щедро ее оплачивал.



Отдых с акцентом на экологию

Привлекают туристов и заповедные леса. Встретить диких животных здесь можно даже во время утренней прогулки.



Главная достопримечательность туристического комплекса - национальный парк "Беловежская пуща". В округе здесь проложено более 50 километров различных маршрутов. Полюбоваться уникальной природой можно, прогуливаясь пешком, на велосипеде, или как во времена графа Тышкевича в такой вот карете.

Едут в пущу и за самобытной белорусской кухней. Мочанка, драники, и, конечно же, блюда из мяса диких животных. Все это для гостей готовит местный повар Любовь Плескачевская. Признается, использует только старинные рецепты своей бабушки. В топе - блинчики-налистники с ягодной начинкой.

Любовь Плескачевская, повар туристско-гостиничного комплекса: "Блинчики-налистники мы подаем всегда с различными видами варенья из нашей Беловежской пущи".

В Беловежской пуще рады и отдельным туристам, и целым группам. Для гостей организуют тематические экскурсии, научные конференции и пленэры.



Святослав Болбот, начальник туристско-гостиничного комплекса:

Сегодня мы выбрали такое направление - экологическое и историческое. Это все пользуется большим спросом. И сегодня к нам приезжает достаточно много туристов. Правда, сегодня в основном только белорусы.



Оздоровление на самом высоком уровне

Закрытые границы - повод присмотреться к отечественному туристическому продукту. Сегодня уходит стереотип, что хорошо отдохнуть можно лишь заграницей. Врач из Минска Галина Костевич, к примеру, много лет поправляла здоровье в чешских здравницах. Из-за пандемии в этом году решила искать варианты в Беларуси. Санаторий на берегу озера "Плисса" стал настоящим открытием.



Галина Костевич, жительница г. Минска: "Как только мы заехали на территорию, впечатление было, что это та же самая Чехия, которую я люблю! Я никогда не слышала о процедуре инверсионный стол, я уже получила 4 процедуры и хочу сказать, что за неделю не выпила ни одной таблетки для снижения давления".

Широкий спектр медицинских услуг, хорошее оборудование, индивидуальный подход. Минеральная вода из собственных скважин и сапропелевые грязи. В день в санаторно-курортном комплексе оказывают до тысячи процедур. Работу не останавливали и пиковые моменты пандемии, дав возможность людям покинуть густонаселенные города и провести время с пользой для иммунитета.



Валентина Волчок, главный врач санаторно-курортного комплекса: "К нам поехали молодые люди. У многих стереотип, что санаторий - это такая больничка. Молодежь увидела, что можно отдыхать и здесь, особенно туры выходного дня. Это туры, востребованные молодыми людьми. По сути, это европейский уровень, европейский отдых".

В целом в санаториях и профилакториях Витебской области в прошлом году прошли оздоровление около 103 тысяч человек, в том числе больше 20 тысяч - это дети в возрасте до 18 лет. Детские санатории были заполнены почти на 100 %.



Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: Заполняемость санаторно-курортного комплекса составляет порядка 60 %. Собственники, руководители санаторно-курортных и оздоровительных организаций активно развивают материально-техническую базу. В прошлом году на укрепление МТБ, улучшение качество услуг было вложено 108 миллионов рублей. Это достаточно большая сумма. В этом году данное направление будет продолжаться.Впереди летний сезон отпусков, а значит, популярность белорусских туристических объектов будет только возрастать. Чтобы привлечь отдыхающих, туроператоры уже сегодня разрабатывают специальные предложения комплексного отдыха.