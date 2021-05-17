Противостоять мощной волне деморализации семейных ценностей

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Сначала нашему обществу навязывают символы, под которыми проходил геноцид белорусского народа, рассказывают о героических подвигах нацистов и оправдывают преступников, переписывают исторические факты, а теперь под сомнение ставят и систему вековых ценностей белорусов, в основе которых всегда было и будет традиционное построение семьи как союза мужчины и женщины.

Так, на официальной странице в "Фейсбуке" посольства Великобритании в Беларуси появилось следующее сообщение:



"Как и во всем мире, в Беларуси секс-меньшинства сталкиваются с дискриминацией и насилием из-за своей идентичности. Мы будем продолжать работу по защите прав и свобод ЛГБТИ-людей, независимо от обстоятельств, и поддерживать это белорусское сообщество", - сказано в публикации. "В этом году ЕС, Великобритания, США и другие страны и международные организации присоединяются к белорусским активистам гражданского общества в поддержку темы дня. "Вместе: противостоять, поддерживать, восстанавливаться!" - таков их слоган. Впрочем, подноготная такой трактовки очевидна: раскачивать нас под любым предлогом. Вот и "проповедники нетрадиционных отношений" выдвинулись на первый план.

Следуя христианским канонам



А ведь семья в нашей культуре, в нашем менталитете, в наших базовых вероисповеданиях видится как союз мужчины и женщины с деторождением, с воспитанием детей по принципам христианской морали. Не гнаться за современными европейскими трендами, которые ведут к нравственной деградации и проблемам физического здоровья, а наследовать традиции предков и жить по библейским заповедям - в ответ на современные вызовы призывает белорусская православная и католическая церкви. В вопросах семейных основ две ведущие конфессии страны едины и солидарны.



Владислав Волохович, административный секретарь Экспертного совета по вопросам защиты жизни и семьи Минско-Могилевской архиепархии:



Костел все время защищает традиционные семейные ценности, традиционную семью и очень сильно подчеркивает это в своей науке. Что мы сегодня видим: Европа от своих корней отказалась. Мы видим, что семьи в Европе становятся очень слабыми, нетрадиционные появляются семьи, и это большое несчастье наполняет весь континент. Тем более костел должен защищать, как он 2000 лет защищает традиционные семейные ценности. Мы видим семью как союз одного мужчины и одной женщины и много детей - это модель семьи показала свою жизнеспособность в течение столетий. Только последние 20-30 лет предлагают другие варианты, но они не имеют будущего. Где эти неизвестные модели семьи вводятся, видно, что это путь, ведущий в никуда















Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Тот народ, который стоит на традиционных ценностях - он стоит на двух ногах. Устойчиво. Наши предки очень точно следовали духовному закону, и благодаря этому была хорошая внутренняя основа нашего народа. Нам нельзя от этого отходить. Остальное, новое, таит опасность и вред. С точки зрения демографии и нравственности, нам надо блюсти свою историю и традицию, передавать ее в деталях, как раньше было, чтобы подрастающее поколение, молодые, понимали суть



Стать стеной перед мощной волной деморализации, которую нам навязывают из вне, белорусская христианская церковь призывает и другие религиозные конфессии, национальные сообщества нашей страны и каждого гражданина. Противостоять разрушительной западной идеологии возможно только вместе, глубоко поняв и приняв настоящие семейные ценности.



Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый замминистра здравоохранения:

Семья - это ячейка общества, потому что это заложено в Конституции Республики Беларусь. Семья - это традиционная семья, семья, где есть папа и мама. Работа БСЖ выстроена на поддержку традиционных семейных ценностей. У нас много мероприятий, направленных на поддержку семьи. На прошлой неделе все наши мероприятия были связаны с Днем семьи. Где-то это были поздравления многодетных семей, неполных семей, семей, где воспитываются дети с инвалидностью, где-то это были масштабные мероприятия областного и республиканского, городского масштаба по чествованию семей с парадами колясок, различными выступлениями детских коллективов, с конкурсами рисунков. В Белорусском союзе женщин это одно из направлений работы это поддержка семей

Да, в нашей стране семья, основанная на союзе мужчины и женщины, - традиционно смысл простого человеческого счастья и надежная основа государства.