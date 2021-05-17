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Про учения НАТО в проекте "Диспозиция"
17.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Солдаты альянса бодрым шагом взяли курс к рубежам Беларуси. Уже традицией стало и то, что учения НАТО одни за другими бьют рекорды по численности привлекаемых войск. Причем зачастую тренировки удивительным образом синхронизируются с определенными политическими событиями. Весеннее военное обострение - в проекте "Диспозиция" (видео).
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Солдаты альянса бодрым шагом взяли курс к рубежам Беларуси. Уже традицией стало и то, что учения НАТО одни за другими бьют рекорды по численности привлекаемых...
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