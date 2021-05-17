Источник материала: БT

В год 110-летия белорусского футбола продолжим вспоминать увлекательные и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи. Творческая команда АТН готовит к эфиру фильм "Молодость "Динамо", который посвящен бронзовой медали нашего клуба в чемпионате СССР в 1963 году. Сегодня из того великолепного состава в живых только трое: Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев и Михаил Мустыгин. В материале журналисты составили хронологию того успеха и постарались раскрыть дух футбола того времени, который так тянул болельщиков на трибуны.



Фильм "Молодость "Динамо" смотрите 18 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1" .



Смотрите также:

