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Премьера фильма "Молодость "Динамо" 18 мая на "Беларусь 1"

17.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В год 110-летия белорусского футбола продолжим вспоминать увлекательные и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи. Творческая команда АТН готовит к эфиру фильм "Молодость "Динамо", который посвящен бронзовой медали нашего клуба в чемпионате СССР в 1963 году. Сегодня из того великолепного состава в живых только трое: Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев и Михаил Мустыгин. В материале журналисты составили хронологию того успеха и постарались раскрыть дух футбола того времени, который так тянул болельщиков на трибуны.

Фильм "Молодость "Динамо" смотрите 18 мая после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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Теги: Новости, Минск
 
 
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В год 110-летия белорусского футбола продолжим вспоминать увлекательные и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи. Творческая команда АТН готовит к...
 
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