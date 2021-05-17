ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начальником Могилевского РОВД стал бывший глава Костюковичского РОВД

18.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

17 мая личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника — полковника милиции Игоря Давидовича, сообщает УВД Могилевского облисполкома.


Фото: mogilev.mvd.gov.by

Представил коллективу Давидовича начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя.

Игорь Давидович окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, служил в армии. В 1999 году поступил на службу в органы внутренних дел. Давидович служил в различных подразделениях уголовного розыска, в том числе и в руководящих должностях. С 2017 года до мая 2021-го возглавлял Костюковичский РОВД.

Имеет награды, в том числе медаль «За безупречную службу» III и II степеней.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 мая личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника - полковника милиции Игоря Давидовича, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
 
Новости дня
Новости общества
 
Противостоять мощной волне деморализации семейных ценностей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by