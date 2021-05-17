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Начальником Могилевского РОВД стал бывший глава Костюковичского РОВД
18.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
17 мая личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника — полковника милиции Игоря Давидовича,
Представил коллективу Давидовича начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя.
Игорь Давидович окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, служил в армии. В 1999 году поступил на службу в органы внутренних дел. Давидович служил в различных подразделениях уголовного розыска, в том числе и в руководящих должностях. С 2017 года до мая 2021-го возглавлял Костюковичский РОВД.
Имеет награды, в том числе медаль «За безупречную службу» III и II степеней.
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17 мая личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника - полковника милиции Игоря Давидовича, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
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