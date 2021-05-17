Начальником Могилевского РОВД стал бывший глава Костюковичского РОВД

Источник материала: Tut.by

17 мая личному составу Могилевского РОВД представили нового начальника — полковника милиции Игоря Давидовича, сообщает УВД Могилевского облисполкома.



Фото: mogilev.mvd.gov.by

Представил коллективу Давидовича начальник УВД Могилевского облисполкома генерал-майор милиции Игорь Щербаченя.

Игорь Давидович окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, служил в армии. В 1999 году поступил на службу в органы внутренних дел. Давидович служил в различных подразделениях уголовного розыска, в том числе и в руководящих должностях. С 2017 года до мая 2021-го возглавлял Костюковичский РОВД.

Имеет награды, в том числе медаль «За безупречную службу» III и II степеней.