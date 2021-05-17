Темпы роста доходов населения замедляются

По данным Национального статистического комитета Беларуси, темпы роста реальных располагаемых доходов населения в марте продолжили замедляться.

Реальные располагаемые доходы населения в январе-марте выросли на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Белстат. Темпы роста доходов продолжают замедляться. В январе-феврале они росли на 3,3%, а в январе — на 4,1%.

В 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 4,6%.