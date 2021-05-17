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Темпы роста доходов населения замедляются

18.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

По данным Национального статистического комитета Беларуси, темпы роста реальных располагаемых доходов населения в марте продолжили замедляться.

Реальные располагаемые доходы населения в январе-марте выросли на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Белстат. Темпы роста доходов продолжают замедляться. В январе-феврале они росли на 3,3%, а в январе — на 4,1%.

В 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 4,6%.

Напомним, что недавно Министерство труда и соцзащиты сообщило: рост инфляции в апреле был недостаточным для индексации доходов населения. Инфляция за апрель выросла на 0,7%.

 

 
 
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По данным Национального статистического комитета Беларуси, темпы роста реальных располагаемых доходов населения в марте продолжили замедляться.
 
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