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Темпы роста доходов населения замедляются
18.05.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
По данным Национального статистического комитета Беларуси, темпы роста реальных располагаемых доходов населения в марте продолжили замедляться.
Реальные располагаемые доходы населения в январе-марте выросли на 2,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,
В 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились на 4,6%.
Напомним, что недавно Министерство труда и соцзащиты
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По данным Национального статистического комитета Беларуси, темпы роста реальных располагаемых доходов населения в марте продолжили замедляться.
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