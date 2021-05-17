"Славянский базар" ищет волонтеров: кто может ими стать

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 17 мая – Sputnik. Дирекция Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" объявила о наборе волонтеров для работы на форуме.

Sputnik узнал, какие выгоды ждут будущих волонтеров, кого возьмут в "сплоченную команду" и сколько лет было самому старшему претенденту на место помощника фестиваля в прошлом году.

Друзья – волонтеры

Прием анкет от желающих стать волонтерами на "Славянском базаре" начался 14 мая. Заполнить их можно в электронном виде на сайте фестиваля. Принимать их будут ровно месяц – до 14 июня.

"В прошлом году мы пригласили для работы 110 волонтеров, в этом планируем взять примерно такое же количество. Ежегодно различные службы фестиваля формируют заявки, где указывают, какое количество волонтеров им необходимо для того, чтобы "Славянский базар" состоялся", – сообщила Sputnik заведующая Центром национальных культур ГУ "Центр культуры Витебск", а на время проведения "Славянского базара" руководитель штаба волонтеров международного фестиваля Алиса Стуканова.

Собеседница подчеркнула, что волонтеры для фестиваля крайне важны, поскольку без них столь масштабное мероприятие не состоится.

"В первую очередь, волонтеры для нас – друзья, а не работники. Некоторые помогают фестивалю уже по пять лет, можно сказать, что нас связывает давняя дружба", – отметила Стуканова.

По ее словам, даже если волонтер новичок и не совсем понимает специфику работы, то ему все равно дают шанс и присматриваются. А вообще к каждой группе ребят, которые впервые попали на фестиваль, приставлен один опытный волонтер, который им все подсказывает. Специального обучения на фестивале нет, с волонтерами проводят оргсобрание, а дальше они работают под присмотром старших товарищей.

Чтобы дать своим помощникам как можно больше, во время приема анкет дирекция смотрит, какой "профессиональной либо социальной деятельностью" занимается будущий волонтер, и старается его устроить в соответствующую службу фестиваля, чтобы он мог развивать свои навыки и дальше.

Сходить на все концерты

По словам Стукановой, кроме возможности прокачать свои социальные умения, волонтеры смогут влиться в "сплоченную и дружную команду" интересных людей. Также, все волонтеры будут аккредитованы, что позволит им бесплатно посетить любые мероприятия фестиваля, если те не будут совпадать с работой.

"В прошлом году на 110 мест было подано почти 860 заявок. Как будет проходить запись в этом году, пока не знаем, поскольку набор только начался, но надеемся, что люди проявят не меньшую заинтересованность", – отметила собеседница.

По словам Стукановой, волонтеры на фестиваль приезжают из разных концов Беларуси и в этом году обсуждается возможность разместить иногородних в общежитиях, а также вариант бесплатного питания для всех помощников фестиваля. Пока эти вопросы только прорабатываются с партнерами "Славянского базара".

"Кстати, можно сказать, что у нас практически нет и ограничения по возрасту, если минимальный – 18 лет, то максимальных границ нет. В прошлом году нам подавала заявку 62-летняя женщина, а одному из волонтеров было 52 года. Для нас важен не возраст, а другие качества человека", – заявила представитель фестиваля.

Основные требования к волонтерам: быть старше 18 лет, стрессоустойчивыми, пунктуальными, активными, исполнительными и доброжелательными. Кроме того, будущие волонтеры должны быть полны энергии, поскольку фестиваль работает 24 часа в сутки.