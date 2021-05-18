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Запрет на лов рыбы сняли в Брестской и Гомельской областях. Но есть нюансы

18.05.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брестской и Гомельской областях 18 мая заканчивается запрет на лов всех видов рыбы. Но есть исключения, сообщает «Першы Рэгіён».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта ryblib.ru

Судака ловить можно будет только после 30 мая. Кроме того, с 19 мая по 20 июня запрещено ловить сома обыкновенного.

С 19 мая всем разрешено использовать маломерные суда и суда с двигателями.

Рыболовам разрешено использовать все разрешенные любительские орудия лова рыбы с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова.

Любителям разрешается ловить не более 5 кг рыбы в сутки.

 
 
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