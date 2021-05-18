Запрет на лов рыбы сняли в Брестской и Гомельской областях. Но есть нюансы

Источник материала: Tut.by

В Брестской и Гомельской областях 18 мая заканчивается запрет на лов всех видов рыбы. Но есть исключения, сообщает «Першы Рэгіён» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта ryblib.ru

Судака ловить можно будет только после 30 мая. Кроме того, с 19 мая по 20 июня запрещено ловить сома обыкновенного.

С 19 мая всем разрешено использовать маломерные суда и суда с двигателями.

Рыболовам разрешено использовать все разрешенные любительские орудия лова рыбы с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова.

Любителям разрешается ловить не более 5 кг рыбы в сутки.