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Запрет на лов рыбы сняли в Брестской и Гомельской областях. Но есть нюансы
18.05.2021 08:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брестской и Гомельской областях 18 мая заканчивается запрет на лов всех видов рыбы. Но есть исключения, сообщает
Судака ловить можно будет только после 30 мая. Кроме того, с 19 мая по 20 июня запрещено ловить сома обыкновенного.
С 19 мая всем разрешено использовать маломерные суда и суда с двигателями.
Рыболовам разрешено использовать все разрешенные любительские орудия лова рыбы с общим количеством крючков не более 5 штук на рыболова.
Любителям разрешается ловить не более 5 кг рыбы в сутки.
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