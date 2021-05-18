Источник материала: Tut.by

В Гомеле в одном из дворов на улице Фадеева есть «плюшевый зоопарк под открытым небом». Его «директор» — 68-летний Александр Васильевич. В должность вступил, как только пошел на пенсию. С тех пор, уверяет, довольны все: соседи, их дети и даже местная дворник.





Все началось три года назад, когда Александр Васильевич ехал по району на велосипеде и заметил две выброшенные, никому не нужные деревянные скульптуры гномов. Забрал, привез домой, отмыл — гномы оказались «дедом» и «бабой». Пенсионер подремонтировал статуи, подкрасил — и поставил под окнами в палисаднике.





Следующим был облезлый богатырь, которому Александр Васильевич тоже придал лоска при помощи лака и краски. А потом кто-то принес к подъезду старые меховые игрушки. Александр Васильевич не стал выносить их на свалку, а усадил в тени акаций. И тут понеслось — двор заполнили медведи, тигры, зайцы, слоны, пони…

Теперь со всей округи сюда приносят ненужные игрушки.













Соседи на «игрушечный секонд-хэнд» не жалуются. Говорят, во дворе была, конечно, одна женщина, которую инсталляция нервировала, — но она уже съехала.

— Спрашиваю: что не так? А она и объяснить не может: мол, не нравится — и всё. А я ей говорю, что большинству нравится, — вспоминает Александр Васильевич. — Потом она выложила фото двора в интернет — а там тоже комментарии собрались в основном положительные.

— Ой, слава богу, съехала. Сколько нервов потрепала, писала письма в инстанции, — подхватывают соседки у подъезда. — Чиновники всякие приехали, а мы — вопросы про нашу дорогу, про благоустройство двора, показали крыльцо, которое разваливалось, а Васильевич сам сделал!.. Они постояли, помолчали — да и ушли.





Женщины говорят, что теперь их двор — самый чистый в округе. Даже, уверяют, курящие соседи перестали выбрасывать в окно окурки! Довольна и дворник: ведь каждое утро Александр Васильевич начинает с обхода территории вокруг дома, наводит порядок и ей в итоге работы не остается.



