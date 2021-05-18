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В некоторых домах Могилева сегодня не будет электричества. Ищите свой адрес в списке
18.05.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Могилевэнерго» предупреждает, что 18 мая в некоторых районах Могилева не будет электричества.
Плановое отключение электроэнергии в Могилеве запланировано на 18 мая с 9 до 17 часов по следующим адресам:
«Могилевэнерго» также предупреждает, что в случае внештатных ситуаций возможны изменения времени и даты проведения работ.
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«Могилёвэнерго» также предупреждает, что в случае внештатных ситуаций возможны изменения времени и даты проведения работ.
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