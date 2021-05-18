В некоторых домах Могилева сегодня не будет электричества. Ищите свой адрес в списке

Источник материала: Tut.by

«Могилевэнерго» предупреждает, что 18 мая в некоторых районах Могилева не будет электричества.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Плановое отключение электроэнергии в Могилеве запланировано на 18 мая с 9 до 17 часов по следующим адресам:

ул. Безымянная д. 12−37,

пер. Беловежский д. 12−16,

ул. Витебская,

ул. Мстиславская д. 1−17,

ул. Полесская д. 1−9,

ул. Сосновая д. 45−75 (нечетная сторона),

ул. Трудовая д. 1−10.

«Могилевэнерго» также предупреждает, что в случае внештатных ситуаций возможны изменения времени и даты проведения работ.