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В некоторых домах Могилева сегодня не будет электричества. Ищите свой адрес в списке

18.05.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Могилевэнерго» предупреждает, что 18 мая в некоторых районах Могилева не будет электричества.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Плановое отключение электроэнергии в Могилеве запланировано на 18 мая с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Безымянная д. 12−37,
  • пер. Беловежский д. 12−16,
  • ул. Витебская,
  • ул. Мстиславская д. 1−17,
  • ул. Полесская д. 1−9,
  • ул. Сосновая д. 45−75 (нечетная сторона),
  • ул. Трудовая д. 1−10.

«Могилевэнерго» также предупреждает, что в случае внештатных ситуаций возможны изменения времени и даты проведения работ.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Могилёвэнерго» также предупреждает, что в случае внештатных ситуаций возможны изменения времени и даты проведения работ.
 
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