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Что ответил горисполком на предложение назвать улицы в Черемушках в честь не «Витьбичей», а Быкова

18.05.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Горисполком ответил на петицию с предложением назвать новые улицы в микрорайоне Черемушки в честь известных витеблян и людей, чьи имена неразрывно связаны с городом. Предложения отправят в горсовет, сообщает «Віцебская вясна».


Место, где появятся Черемушки. Фото: vitebsk.biz

Напомним, с 19 апреля по 13 мая горисполком проводил общественное обсуждение того, как назвать три улицы в новом микрорайоне Витебска — Черемушках, который строят по соседству с Билево. Названия им власти придумали такие: Богомазова, Михельсона и Газеты «Витьбичи».

Вскоре после опубликования этой новости горожане создали петицию против этих вариантов. Они предлагают назвать улицы «в честь всемирно известных витеблян и людей, чьи имена неразрывно связаны с городом» — например, Казимира Малевича, Василя Быкова, Жореса Алферова, Алексея Сапунова, Ивана Соллертинского и других.

Автор петиции Максим Жуков получил ответ за подписью начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Игоря Кадушко.

Чиновник сообщил, что на электронную почту отдела пришел «ряд предложений от граждан и организаций».

Кадушко отметил, что анализ общественного мнения не входит в компетенцию архитектурно-градостроительного совета, это делает горсовет депутатов.

Чиновник пообещал, что после завершения общественного обсуждения (оно, напомним, шло до 13 мая) все предложения отправят горсовет — для анализа и принятия решения о названии улиц нового района.

Главный архитектор города также сообщил, что «в соответствии с порядком присвоения названий предусмотрено обязательное опубликование предложений в СМИ для ознакомления горожан и сбора мнений по этому поводу».

Но когда и в каких СМИ будут опубликованы предложения, не уточнил.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, с 19 апреля по 13 мая горисполком проводил общественное обсуждение того, как назвать три улицы в новом микрорайоне Витебска - Черемушках, который строят по...
 
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