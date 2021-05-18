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Что ответил горисполком на предложение назвать улицы в Черемушках в честь не «Витьбичей», а Быкова
18.05.2021 09:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Горисполком ответил
Напомним, с 19 апреля по 13 мая горисполком
Вскоре после опубликования этой новости горожане создали петицию против этих вариантов. Они предлагают назвать улицы «в честь всемирно известных витеблян и людей, чьи имена неразрывно связаны с городом» — например, Казимира Малевича, Василя Быкова, Жореса Алферова, Алексея Сапунова, Ивана Соллертинского и других.
Автор петиции Максим Жуков получил ответ за подписью начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Игоря Кадушко.
Чиновник сообщил, что на электронную почту отдела пришел «ряд предложений от граждан и организаций».
Кадушко отметил, что анализ общественного мнения не входит в компетенцию архитектурно-градостроительного совета, это делает горсовет депутатов.
Чиновник пообещал, что после завершения общественного обсуждения (оно, напомним, шло до 13 мая) все предложения отправят горсовет — для анализа и принятия решения о названии улиц нового района.
Главный архитектор города также сообщил, что «в соответствии с порядком присвоения названий предусмотрено обязательное опубликование предложений в СМИ для ознакомления горожан и сбора мнений по этому поводу».
Но когда и в каких СМИ будут опубликованы предложения, не уточнил.
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Напомним, с 19 апреля по 13 мая горисполком проводил общественное обсуждение того, как назвать три улицы в новом микрорайоне Витебска - Черемушках, который строят по...
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