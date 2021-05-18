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В Могилеве скоро пройдет плоггинг-забег. Рассказываем, что это и как попасть
18.05.2021 09:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 20 мая в 17.30 начнется плоггинг-забег. Протяженность маршрута — около 3 км. Старт от улицы Турова (парковка на месте бывшего мини-рынка).
Добраться до места сбора можно автобусами № 24 и № 28, остановка «Турова».
Участвовать в забеге могут все желающие — необходимо пройти онлайн-регистрацию. Все подробности о туре и регистрация
Плоггинг — молодое, но набирающее популярность во всем мире движение. Идея скрестить бег с уборкой пришла в голову шведскому активисту Эрику Альстрему в 2016 году, когда он вернулся в Стокгольм c горнолыжного курорта и увидел мусор на улицах родного города. В названии сошлись слова plocka upp, на шведском — «забирать», и jogging — «бег трусцой».
Плоггинг-забег в Могилеве — часть плоггинг-тура, проходящего в Беларуси с 15 по 23 мая. Его участники устраивают забеги в разных участках областных городов и Минске.
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Протяженность маршрута - около 3 км.
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