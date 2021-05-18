В Могилеве скоро пройдет плоггинг-забег. Рассказываем, что это и как попасть

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 20 мая в 17.30 начнется плоггинг-забег. Протяженность маршрута — около 3 км. Старт от улицы Турова (парковка на месте бывшего мини-рынка).



Фото: Марк Жигман, TUT.BY

Добраться до места сбора можно автобусами № 24 и № 28, остановка «Турова».

Участвовать в забеге могут все желающие — необходимо пройти онлайн-регистрацию. Все подробности о туре и регистрация тут .

Плоггинг — молодое, но набирающее популярность во всем мире движение. Идея скрестить бег с уборкой пришла в голову шведскому активисту Эрику Альстрему в 2016 году, когда он вернулся в Стокгольм c горнолыжного курорта и увидел мусор на улицах родного города. В названии сошлись слова plocka upp, на шведском — «забирать», и jogging — «бег трусцой».

Плоггинг-забег в Могилеве — часть плоггинг-тура, проходящего в Беларуси с 15 по 23 мая. Его участники устраивают забеги в разных участках областных городов и Минске.