В Дубае презентуют туристический потенциал Беларуси

Источник материала: БT

Туристический потенциал Беларуси в эти дни представлен на выставке в Дубае. Это крупнейшая экспозиция индустрии туризма на Ближнем Востоке. Она объединила более 60 стран и стала первой выставкой, которая проводится в офлайн-формате с начала пандемии. Участники смогут познакомиться с новейшими услугами в туристической сфере, найти новых деловых партнеров, улучшить узнаваемость своего туристического бренда. В условиях, когда туризм во всем мире оживает после непростого пандемийного года, это хорошая возможность заявить о себе в преддверии горячего сезона. Беларусь делает ставку на знакомство с богатым историко-культурным наследием и природными красотами, а также представляет новый прямой рейс Минск - Дубай - Минск. Примечательно, что с начала года для путешественников в обоих направлениях не нужны визы.





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