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В Дубае презентуют туристический потенциал Беларуси

18.05.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Туристический потенциал Беларуси в эти дни представлен на выставке в Дубае. Это крупнейшая экспозиция индустрии туризма на Ближнем Востоке. Она объединила более 60 стран и стала первой выставкой, которая проводится в офлайн-формате с начала пандемии. Участники смогут познакомиться  с новейшими услугами в туристической сфере, найти  новых деловых партнеров, улучшить узнаваемость своего туристического бренда. В условиях, когда туризм во всем мире оживает после непростого пандемийного года, это хорошая возможность заявить о себе в преддверии горячего сезона. Беларусь делает ставку на знакомство с богатым историко-культурным наследием и природными красотами, а также представляет новый прямой рейс Минск - Дубай - Минск. Примечательно, что с начала года для путешественников в обоих направлениях не нужны визы. 


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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Туристический потенциал Беларуси в эти дни представлен на выставке в Дубае. Это крупнейшая экспозиция индустрии туризма на Ближнем Востоке. Она объединила более 60...
 
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