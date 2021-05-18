ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Футбольном манеже открывается выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021"

18.05.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ежегодная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021" открывается сегодня в Футбольном манеже. На площадке форума представят свою продукцию и технологии более 150 экспонентов из шести стран: Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Кореи. Фармацевтика, эстетическая и спортивная медицина, ортопедия и реабилитация. Среди участников - мировые лидеры в производстве медтехники, изделий медицинского назначения, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Около 50 инновационных разработок представит и Академия наук Беларуси. В программе также запланировано обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, дискуссии, а также презентации и семинары участников. Выставка продлится до 20 мая. 


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021" открывается сегодня в Футбольном манеже. На площадке форума представят свою продукцию и технологии более 150...
 
Новости дня
Новости общества
 
Запрет на лов рыбы сняли в Брестской и Гомельской областях. Но есть нюансы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by