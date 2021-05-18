Источник материала: БT

Ежегодная выставка "Здравоохранение Беларуси - 2021" открывается сегодня в Футбольном манеже. На площадке форума представят свою продукцию и технологии более 150 экспонентов из шести стран: Беларуси, Венгрии, Германии, России, Украины и Кореи. Фармацевтика, эстетическая и спортивная медицина, ортопедия и реабилитация. Среди участников - мировые лидеры в производстве медтехники, изделий медицинского назначения, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции. Около 50 инновационных разработок представит и Академия наук Беларуси. В программе также запланировано обсуждение актуальных вопросов здравоохранения, дискуссии, а также презентации и семинары участников. Выставка продлится до 20 мая.





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