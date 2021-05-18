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Фильм Агентства теленовостей "Молодость "Динамо" сегодня на "Беларусь 1"
18.05.2021 10:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В год 110-летия белорусского футбола продолжаем вспоминать увлекательные и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи. Творческая команда АТН готовит к эфиру фильм "Молодость "Динамо", который посвящен бронзовой медали нашего клуба в чемпионате СССР в 1963 году. Сегодня из того великолепного состава в живых только трое: Эдуард Малофеев, Вениамин Арзамасцев и Михаил Мустыгин. В материале журналисты составили хронологию того успеха и постарались раскрыть дух футбола того времени, который так тянул болельщиков на трибуны.
Фильм "Молодость "Динамо" смотрите в вечернем эфире
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В год 110-летия белорусского футбола продолжаем вспоминать увлекательные и захватывающие страницы из нашей футбольной летописи. Творческая команда АТН готовит к...
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