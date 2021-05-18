В Беларусь доставят гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19

Источник материала: БT

Гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19 доставят сегодня днем в Беларусь. На его борту 300 тысяч доз препарата китайской компании "Синофарм" на 150 тысяч человек. Накануне с аэродрома Мачулищи в Пекин вылетел военно-транспортный самолет Ил-76.

Совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Беларуси и Китая. В начале эпидемии Александр Лукашенко принял решение о направлении гуманитарного груза в КНР. Весной и летом прошлого года Китай помогал нашей стране лекарствами и медикаментами.





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