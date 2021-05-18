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МИД Беларуси запустил акцию памяти защитников Брестской крепости

18.05.2021 10:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МИД Беларуси в год 80-летия начала Великой Отечественной войны запустил акцию памяти защитников Брестской крепости.

До 22 июня ведомство будет делиться в своих социальных сетях отрывками из личных писем военнослужащих крепости и членов их семей, написанных за несколько недель до этой страшной войны. Внимание в предстоящей серии постов тем, кто потерял в огне истории свою жизнь. К акции может присоединиться любой, кто желает поделиться отрывками из писем своих родных и близких, написанных ими до или во время войны. Достаточно при размещении такой информации в Сети добавлять хештег #ВОВ-80.


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МИД Беларуси в год 80-летия начала Великой Отечественной войны запустил акцию памяти защитников Брестской крепости. До 22 июня ведомство будет делиться в своих...
 
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