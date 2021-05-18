Суд вынес приговор лидеру независимого профсоюза «Белшины» за оскорбление милиционеров

Источник материала: Tut.by

Сергей Гурло осужден по статье 369 УК — оскорбление должностного лица — на 1, 5 года «химии». Также он обязан выплатить 2 тыс. рублей компенсации двум милиционерам, которых оскорбил своими высказываниями в соцсетях.



Сергей Гурло — справа. Фото: nash-dom.info

Из зала суда Сергея Гурло отпустили домой — приговор вступит в силу через 10 дней. За это время мужчине необходимо собрать деньги на выплату компенсации.

О своих высказываниях в адрес сотрудников ОМОНа и УВД Бобруйского горисполкома он не сожалеет и свою вину не признает.

Процесс проходит в закрытом режиме, до суда Гурло находился под подпиской о невыезде и давал подписку о неразглашении материалов дела.

После августовских событий мужчину несколько раз задерживали и привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В сентябре он провел в ИВС 7 суток, где в знак протеста объявил голодовку.

Сергей Гурло проработал на ОАО «Белшина» 34 года и уволился 1 февраля нынешнего года в связи с выходом на пенсию.