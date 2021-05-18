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Когда в школах Гродно пройдут линейки и выпускные

18.05.2021 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году линейки и последние звонки в гродненских школах и гимназиях пройдут в субботу, 29 мая, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Официально учебный год 2020/2021 завершится в понедельник, 31 мая.

Выпускные вечера в этом году во всех школах пройдут в один день — 10 июня. Накануне учащимся 9-х и 11-х классов предстоит сдать выпускные экзамены — их три: белорусский и русский языки, математика.

У девятиклассников это диктанты по языкам и контрольная работа по математике. Испытания назначены на 2, 4 и 8 июня. Учеников 11-х классов ждет два изложения по языкам и контрольная работа по математике. У них испытания пройдут 1, 3 и 7 июня.

 
Теги: Гродно
 
 
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Официально учебный год 2020/2021 завершится в понедельник, 31 мая.
 
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