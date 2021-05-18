Когда в школах Гродно пройдут линейки и выпускные

Источник материала: Tut.by

В этом году линейки и последние звонки в гродненских школах и гимназиях пройдут в субботу, 29 мая, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Официально учебный год 2020/2021 завершится в понедельник, 31 мая.

Выпускные вечера в этом году во всех школах пройдут в один день — 10 июня. Накануне учащимся 9-х и 11-х классов предстоит сдать выпускные экзамены — их три: белорусский и русский языки, математика.

У девятиклассников это диктанты по языкам и контрольная работа по математике. Испытания назначены на 2, 4 и 8 июня. Учеников 11-х классов ждет два изложения по языкам и контрольная работа по математике. У них испытания пройдут 1, 3 и 7 июня.