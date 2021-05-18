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Федута из СИЗО КГБ: «Я действительно признаю себя участником заговора»

18.05.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Задержанный по «делу о госперевороте» политолог Александр Федута написал письмо, в котором заявил, что его не пытают, а он действительно дает признательные показания. Об этом сообщает «Народная воля».

Как пишет «Народная воля», Федута получает не все письма, некоторые послания до него доходят, а некоторые – нет. Однако политолог прислал сотрудникам редакции письмо, в котором рассказал, что дает без принуждения признательные показания.

В плане здоровья у Александра Федуты «все благополучно», насколько это возможно в условиях СИЗО.

«Регулярно вижу самого себя в телевизоре. Поэтому сообщаю:

1. Это действительно я.
2. Я действительно признаю себя участником заговора.
3. Я действительно даю показания.
4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения все благополучно», - написал Федута.

Также публицист рассказал, что у него наладилась переписка с женой Мариной Шибко, которая некоторое время тоже не от него письма.

«Спасибо всем, кто ее морально поддерживает», - отметил Федута.

Он говорит, что ему покупают книги, недавно перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича.

Публицист сообщил, что начал работу над пособием-комментарием к прочитанной книге.

«Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает», - поделился он.

Федута заявил, что сейчас пребывает «в творческом отпуске».

«А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня», - подытожил задержанный.

Напомним, недавно Александр Федута прислал из СИЗО КГБ первое письмо своей жене, хотя она до этого трижды ему писала. Супруга задержанного не стала раскрывать все подробности письма, отметив, что оно - очень личное, «о любви», однако рассказала что Александр Федута понял, что попал в западню спецслужб.

 
 
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Задержанный по «делу о госперевороте» политолог Александр Федута написал письмо, в котором заявил, что его не пытают, а он действительно дает признательные...
 
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