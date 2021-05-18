Федута из СИЗО КГБ: «Я действительно признаю себя участником заговора»

Задержанный по «делу о госперевороте» политолог Александр Федута написал письмо, в котором заявил, что его не пытают, а он действительно дает признательные показания. Об этом сообщает «Народная воля».

Как пишет «Народная воля», Федута получает не все письма, некоторые послания до него доходят, а некоторые – нет. Однако политолог прислал сотрудникам редакции письмо, в котором рассказал, что дает без принуждения признательные показания.

В плане здоровья у Александра Федуты «все благополучно», насколько это возможно в условиях СИЗО.

«Регулярно вижу самого себя в телевизоре. Поэтому сообщаю:

1. Это действительно я.

2. Я действительно признаю себя участником заговора.

3. Я действительно даю показания.

4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения все благополучно», - написал Федута.

Также публицист рассказал, что у него наладилась переписка с женой Мариной Шибко, которая некоторое время тоже не от него письма.

«Спасибо всем, кто ее морально поддерживает», - отметил Федута.

Он говорит, что ему покупают книги, недавно перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича.

Публицист сообщил, что начал работу над пособием-комментарием к прочитанной книге.

«Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает», - поделился он.

Федута заявил, что сейчас пребывает «в творческом отпуске».

«А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня», - подытожил задержанный.