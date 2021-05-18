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Федута из СИЗО КГБ: «Я действительно признаю себя участником заговора»
18.05.2021 11:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Задержанный по «делу о госперевороте» политолог Александр Федута написал письмо, в котором заявил, что его не пытают, а он действительно дает признательные показания. Об этом
Как пишет «Народная воля», Федута получает не все письма, некоторые послания до него доходят, а некоторые – нет. Однако политолог прислал сотрудникам редакции письмо, в котором рассказал, что дает без принуждения признательные показания.
В плане здоровья у Александра Федуты «все благополучно», насколько это возможно в условиях СИЗО.
«Регулярно вижу самого себя в телевизоре. Поэтому сообщаю:
1. Это действительно я.
Также публицист рассказал, что у него наладилась переписка с женой Мариной Шибко, которая некоторое время тоже не от него письма.
«Спасибо всем, кто ее морально поддерживает», - отметил Федута.
Он говорит, что ему покупают книги, недавно перечитал «Каласы пад сярпом тваім» Короткевича.
Публицист сообщил, что начал работу над пособием-комментарием к прочитанной книге.
«Это моя старая идея, а сейчас и время появилось. Хотя приходится писать от руки, и справочников по нашей истории и литературы по творчеству Короткевича явно не хватает», - поделился он.
Федута заявил, что сейчас пребывает «в творческом отпуске».
«А вот как долго он продлится – зависит, увы, не только от меня», - подытожил задержанный.
Напомним, недавно Александр Федута
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Задержанный по «делу о госперевороте» политолог Александр Федута написал письмо, в котором заявил, что его не пытают, а он действительно дает признательные...
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