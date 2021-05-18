КГК: В отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля возбуждено уголовное дело 18 мая 2021 года в отношении должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере), сообщает Комитет госконтроля Беларуси.

В сообщении говорится о том, что ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» в 2019 году был получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, обществом «была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».

Об этом было проинформировано государственное учреждение «Администрация Парка высоких технологий», утверждает КГК.

«На основании предоставленных Департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях Наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 „О Парке высоких технологий“. В результате необоснованного использования ООО „ТУТ БАЙ МЕДИА“ государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере», — заявляет ведомство.

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности.