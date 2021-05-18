Три месяца назад Генпрокуратура возбудила дело по факту смерти Бондаренко. Узнали, что нового

Источник материала: Tut.by

18 мая истекает трехмесячный срок с момента возбуждения уголовного дела по факту смерти Романа Бондаренко. Новостей с тех пор нет: неизвестно, есть ли по делу подозреваемые или обвиняемые, какая мера пресечения к ним избрана. Участники процесса дали подписку о неразглашении, а в Генпрокуратуре говорят лишь, что расследование продолжается.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

18 февраля, когда прошло почти три месяца после смерти Романа Бондаренко, Генеральная прокуратура сообщила о том, что возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 147 УК — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

— Семья Бондаренко верила в то, что дело будет возбуждено, и очень ждала этого, — отмечала в комментарии TUT.BY представитель семьи и адвокат Инесса Оленская. — Мы позитивно оцениваем сам факт возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, в данном сообщении ничего нет о факте установления подозреваемых, обвиняемых, применения к ним меры пресечения в рамках возбужденного уголовного дела. Елена Сергеевна (мать Романа — прим. Ред) в своем заявлении о возбуждении уголовного дела по факту смерти, которое было подано ею еще 13 ноября 2020-го года, указывала на дополнительные обстоятельства совершенного преступления: хулиганские побуждения группы неизвестных лиц; мотивы совершения преступления — политическая и идеологическая вражда; на то, что неизвестные лица совершили похищение человека.

Адвокат выразила уверенность, что все эти обстоятельства будут исследованы в ходе уже предварительного следствия, и каждому из них будет дана надлежащая оценка:

— В дальнейшем действия виновных лиц могут быть переквалифицированы, — сказала Инесса Оленская.

На данный момент адвокат, как и родные Романа, связаны подпиской о неразглашении, поэтому не могут комментировать ход расследования по делу. В Генеральной прокуратуре TUT.BY кратко сообщили, что расследование продолжается, на официальном сайте последняя информация по делу обновлялась 18 февраля.

Законом определено, что предварительное следствие по уголовным делам должно быть закончено не позднее чем в двухмесячный срок со дня возбуждения уголовного дела. Однако этот срок может быть продлен прокурорами до трех месяцев. Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях генеральным прокурором.

31-летний Роман Бондаренко, живший в районе «Площади перемен», умер в больнице вечером 12 ноября прошлого года. Это случилось после того, как неизвестные загрузили его в микроавтобус, доставили на нем сначала в Центральное РУВД и затем в больницу. с тяжелыми травмами. Врачи говорили о том, что шансов выжить у Романа Бондаренко практически не было.

Напомним, Александр Лукашенко, комментируя смерть Романа, заявил, что тот, вероятно, был в нетрезвом состоянии, и поручил генеральному прокурору взять дело под серьезнейший контроль. «Надо честно и объективно все расследовать», — потребовал он в ноябре прошло года.

Генпрокуратура возбудила дело по факту смерти Романа 18 февраля, отдельно подчеркнув, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена».

19 февраля, то есть на следующий день после того возбуждения дела, начался процесс по делу «о ноль промилле» — врача БСМП Артема Сорокина и журналиста TUT.BY Катерину Борисевич обвиняли в разглашении медицинской тайны в статье, где указывалось, что в момент поступления в больницу Роман был трезв. Это, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия — повышение напряженности в обществе, проведение незаконных массовых мероприятий.

Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой на год и вышел на свободу в зале суда, Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы, срок заключения истекает завтра — 19 мая.