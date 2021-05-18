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В редакцию сайта av.by также пришли силовики

18.05.2021 12:03 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. В редакцию крупного автомобильного сайта av.by пришли силовики, сообщил журналист сайта Тарас Тарналицкий.

"Утро началось не с кофе, а с криков силовиков "вырубаем телефоны" в зуме", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в "Фейсбуке" соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.

"Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by. Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР. Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены, — сообщает портал. — ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY. Помимо TUT.BY ДФР пришел в другие проекты, связанные с TUT.BY, — hoster.by и av.by. В пресс-службе КГК, куда входит департамент финансовых расследований, нам заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию".

По сообщению портала onliner.by, примерно с 11.00 не выходит на связь их журналист Александр Чернухо, который отправился к офису tut.bу освещать события.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 мая. В редакцию крупного автомобильного сайта av.by пришли силовики, сообщил журналист сайта Тарас Тарналицкий. "Утро началось не с кофе, а с криков силовиков...
 
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