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В редакцию сайта av.by также пришли силовики
18.05.2021 12:03 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 мая. В редакцию крупного автомобильного сайта
"Утро началось не с кофе, а с криков силовиков "вырубаем телефоны" в зуме", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Ранее утром в офисы портала tut.by и хостинг-провайдера hoster.by пришли сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК), сообщил в "Фейсбуке" соучредитель портала Кирилл Волошин. Главный редактор tut.by Марина Золотова и директор Людмила Чекина на звонки не отвечают.
"Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by. Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР. Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены, —
По сообщению портала
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 18 мая. В редакцию крупного автомобильного сайта av.by пришли силовики, сообщил журналист сайта Тарас Тарналицкий. "Утро началось не с кофе, а с криков силовиков...
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