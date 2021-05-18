Более 200 нарушений ПДД со стороны пешеходов зафиксировали минские автоинспекторы

Источник материала: БT

Опасную ситуацию на дорогах создавали также велосипедисты и владельцы электросамокатов. За уязвимыми участниками дорожного движения на этой неделе особый контроль по всей стране. В рамках республиканской тематической акции патрули ГАИ будут дежурить у самых опасных участков дорог - таких, как нерегулируемые переходы. Также будут проводить профилактические беседы с пешеходами и водителями.

Инспекторы ГАИ будут организовывать и уроки безопасности в школах. Ученикам напомнят правила дорожного движения. Акция продлится до пятницы.





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