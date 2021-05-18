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Более 200 нарушений ПДД со стороны пешеходов зафиксировали минские автоинспекторы
18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Опасную ситуацию на дорогах создавали также велосипедисты и владельцы электросамокатов. За уязвимыми участниками дорожного движения на этой неделе особый контроль по всей стране. В рамках республиканской тематической акции патрули ГАИ будут дежурить у самых опасных участков дорог - таких, как нерегулируемые переходы. Также будут проводить профилактические беседы с пешеходами и водителями.
Инспекторы ГАИ будут организовывать и уроки безопасности в школах. Ученикам напомнят правила дорожного движения. Акция продлится до пятницы.
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Опасную ситуацию на дорогах создавали также велосипедисты и владельцы электросамокатов. За уязвимыми участниками дорожного движения на этой неделе особый...
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