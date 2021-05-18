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А. Родовская: Поствыборный период перевернул медиапространство Беларуси

18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поствыборный период оказал сильное влияние на информационное пространство Беларуси и заставил чиновников и представителей разных ведомств освоить новые медиа (те же мессенджеры), что позволило наладить более быструю связь с белорусами на официальном уровне. Такое мнение в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" высказала радиоведущая Алена Родовская. По ее словам, сейчас получить официальный комментарий на то или иное происшествие, которое деструктивные телеграм-каналы используют для нагнетания негатива, стало гораздо проще и быстрее. И тем самым жителям нашей страны оперативнее доносится достоверная информация.

Алена Родовская, радиоведущая: Что мы видим сейчас? Люди пришли и заговорили. Рынок изменился, медиа стали меняться. И сейчас ты можешь в "Фейсбуке" написать замминистра и пригласить его на эфир. Он тебе отвечает: "Да, конечно, свяжитесь с моим пресс-секретарем, чтобы согласовать все детали". Могли ли мы об этом мечтать несколько лет тому назад? Получается, что мы и страну сохранили, и общество взбодрилось". Полную версию проекта "Скажинемолчи" можно посмотреть на официальном YouTube-канале Белтелерадиокомпании.


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Теги: Минск
 
 
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Поствыборный период оказал сильное влияние на информационное пространство Беларуси и заставил чиновников и представителей разных ведомств освоить новые медиа...
 
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