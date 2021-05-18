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А. Родовская: Поствыборный период перевернул медиапространство Беларуси
18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поствыборный период оказал сильное влияние на информационное пространство Беларуси и заставил чиновников и представителей разных ведомств освоить новые медиа (те же мессенджеры), что позволило наладить более быструю связь с белорусами на официальном уровне. Такое мнение в эфире программы
Алена Родовская, радиоведущая: Что мы видим сейчас? Люди пришли и заговорили. Рынок изменился, медиа стали меняться. И сейчас ты можешь в "Фейсбуке" написать замминистра и пригласить его на эфир. Он тебе отвечает: "Да, конечно, свяжитесь с моим пресс-секретарем, чтобы согласовать все детали". Могли ли мы об этом мечтать несколько лет тому назад? Получается, что мы и страну сохранили, и общество взбодрилось". Полную версию проекта "Скажинемолчи" можно посмотреть на официальном
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Поствыборный период оказал сильное влияние на информационное пространство Беларуси и заставил чиновников и представителей разных ведомств освоить новые медиа...
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