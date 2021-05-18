Источник материала: БT

В Пинском районе цветет сад японской айвы. Первые бутоны появились прямо в День Победы. Сейчас практически все пока еще небольшие деревья окрасились в оранжевый цвет. Под эту экзотическую культуру отведено 5 гектаров земли в первой и пока единственной плантации в южном регионе страны. Там посадили айву 4 года назад, но только прошлой осенью собрали достойный урожай в 15 тонн. Из фрукта делают цукаты и реализуют в белорусских магазинах. Фермеры и дальше планируют увеличивать объемы производства, чтобы продавать айву еще и на экспорт.





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