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В Пинском районе цветет сад японской айвы
18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Пинском районе цветет сад японской айвы. Первые бутоны появились прямо в День Победы. Сейчас практически все пока еще небольшие деревья окрасились в оранжевый цвет. Под эту экзотическую культуру отведено 5 гектаров земли в первой и пока единственной плантации в южном регионе страны. Там посадили айву 4 года назад, но только прошлой осенью собрали достойный урожай в 15 тонн. Из фрукта делают цукаты и реализуют в белорусских магазинах. Фермеры и дальше планируют увеличивать объемы производства, чтобы продавать айву еще и на экспорт.
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В Пинском районе цветет сад японской айвы. Первые бутоны появились прямо в День Победы. Сейчас практически все пока еще небольшие деревья окрасились в оранжевый...
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