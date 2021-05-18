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Специалисты Минскзеленстроя приступили к летнему цветочному оформлению столицы

18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пурпурные бегонии, солнечные астры и нежно-розовые петунии. В белорусской столице приступили к летнему цветочному оформлению. Всего высадят порядка 1 млн 800 тыс. растений. Среди флористических трендов внедрение злаковых культур, а также многолетники. С каждым годом в столичном ландшафте их становится больше. Новая композиция недавно "распустилась" на проспекте Победителей.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы УП "Минскзеленстрой": Это цветник из многолетников, в том числе летней цветочной рассады. Здесь в стиле пэчворк высажены гейхеры нескольких оттенков: желтолистные, желто-розовые, зеленые, красные. Добавлена и цинерария, которая имеет серебристый цвет. И в этой технике цветник подчеркивает посадку кустарников, хвойных. Все вместе - вот такой микс.

Миксбордеры, альпийские горки, каменные рокарии - форматов цветников много. По-прежнему популярны вертикальные конструкции - их в этом сезоне порядка 16 тыс. Добавить красок и уюта городу может каждый: проект "Зеленый двор вместе" принимает заявки.


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Теги: Минск
 
 
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Пурпурные бегонии, солнечные астры и нежно-розовые петунии. В белорусской столице приступили к летнему цветочному оформлению. Всего высадят порядка 1 млн 800 тыс....
 
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