Источник материала: БT

Сегодня Международный день музеев. В топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны - Национальный исторический, Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный музей-заповедник "Несвиж". Всего же в Беларуси действуют 160 музеев. Только за прошлый сезон собрания хранилищ артефактов пополнили свыше 50 тысяч предметов. В среднем же оценили белорусские экспозиции более 3 миллионов человек. Общее собрание редкостей - тоже цифры с шестью нулями. Стремятся белорусские музеи и постичь так называемое искусство в один клик: активно оцифровывают фондовые коллекции, завлекают ценителей искусства на интернет-платформы, проводят открытые семинары и творческие лекции. Продолжается работа по возведению музейного квартала в Минске: арт-комплекс расположится на территориях улиц Кирова, Ленина и Маркса.





Читайте также: