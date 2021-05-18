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Сегодня Международный день музеев

18.05.2021 12:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Международный день музеев. В топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны - Национальный исторический, Музей  истории Великой Отечественной войны, историко-культурный музей-заповедник "Несвиж". Всего же в Беларуси действуют 160 музеев. Только за прошлый сезон собрания хранилищ артефактов пополнили свыше 50 тысяч предметов. В среднем же оценили белорусские экспозиции более 3 миллионов человек. Общее собрание редкостей - тоже цифры с шестью нулями. Стремятся белорусские музеи и постичь так называемое искусство в один клик: активно оцифровывают фондовые коллекции, завлекают ценителей искусства на интернет-платформы, проводят открытые семинары и творческие лекции. Продолжается работа по возведению музейного квартала в Минске: арт-комплекс расположится на территориях улиц Кирова, Ленина и Маркса. 


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня Международный день музеев. В топе самых притягательных и посещаемых туристических объектов нашей страны - Национальный исторический, Музей  истории...
 
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