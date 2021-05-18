Мининформ: Доступ к tut.by и его копиям ограничен на основании уведомления Генпрокуратуры

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям принято Министерством информации на основании уведомления Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе tut.by. В данных материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL, — сообщает 18 мая Мининформ. — В соответствии со статьей 38 закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию".

Портал tut.by перестал открываться у пользователей мобильного интернета как минимум одного оператора связи. Так, при попытке открыть портал через мобильный интернет МТС появляется сообщение: "Доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации". Доступ к ресурсу через других операторов и провайдеров пока есть.

Появились сведения о том, что tut.by не открывается у пользователей из-за рубежа.

Утром 18 мая в офисы портала tut.by и домой к его руководителям пришли силовики. "Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by. Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР. Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены, — сообщил портал. — ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY. Помимо TUT.BY ДФР пришел в другие проекты, связанные с TUT.BY, — hoster.by и av.by. В пресс-службе КГК, куда входит департамент финансовых расследований, нам заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию".

По информации БАЖ, перестали выходить на связь и журналисты, которые приехали к офису tut.by в Минске.

Как стало известно, 18 мая департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (ДФР КГК) 18 мая возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Из пресс-релиза ведомства следует, что в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий".

"На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Пресс-служба КГК сообщает, что органами финансовых расследований КГК проводятся "неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мининформ: Доступ к tut.by и его копиям ограничен на основании уведомления Генпрокуратуры Минск, 18 мая. Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу tut.by и его копиям принято Министерством информации на основании уведомления Генеральной...

Захар Щербаков, БелаПАН.