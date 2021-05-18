В квартире журналистки tut.by Елены Толкачевой идет обыск

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 мая. В квартире журналистки портала tut.by и информагентства БелаПАН Елены Толкачевой в Минске проходит обыск. Как стало известно БелаПАН, к ней пришли два сотрудника департамента финансовых расследований КГК.

О процессуальном статусе Толкачевой пока ничего не известно.

Вместе с Толкачевой в квартире находится адвокат Татьяна Курадовец.

Обыск проходит на основании постановления от 18 мая. Он санкционирован генеральным прокурором.

В постановлении сказано, что в производстве ДФР КГК находится уголовное дело "по подозрению Чекиной Л.Ю. за совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 16 ч. 2 ст. 242 УК "Уклонение от уплаты налогов". "В ходе расследования уголовного дела установлено, что директор ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" Чекина Л.Ю. действуя в группе с главным бухгалтером указанного общества Асад А.В. при соучастии иных лиц уклонились от уплаты НДС за 2020-й год в особо крупном размере", — говорится в документе.

Информация о том, что в офисы портала tut.by и домой к его руководителям пришли силовики, появилась сегодня утром. "Силовики пришли к руководству TUT.BY и Hoster.by. Несколько редакторов, включая главреда, сообщили о том, что к ним пришли из ДФР. Не отвечают на звонки сотрудники, которые были в офисе TUT.BY, в том числе редакция. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены, — сообщил портал. — ДФР пришел и в региональные офисы TUT.BY. Помимо TUT.BY ДФР пришел в другие проекты, связанные с TUT.BY, — hoster.by и av.by. В пресс-службе КГК, куда входит департамент финансовых расследований, нам заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию".

Чуть позже стало известно, что ДФР КГК возбудил в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Как сообщила пресс-служба КГК, дело возбуждено 18 мая.

Из пресс-релиза следует, что в 2019 году ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" получило статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным ДФР, "обществом была получена выручка, не обусловленная деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ. Об этом было проинформировано государственное учреждение "Администрация Парка высоких технологий".

"На основании предоставленных департаментом финансовых расследований сведений о допущенных обществом нарушениях наблюдательным советом ПВТ 18 мая 2021 г. принято решение об утрате ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" права на налоговые льготы, предоставляемые в соответствии с декретом президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 "О Парке высоких технологий", — говорится в сообщении. — В результате необоснованного использования ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" государственной поддержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере".

Пресс-служба КГК уточнила, что органами финансовых расследований КГК проводятся "неотложные следственные и другие процессуальные действия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к противоправной деятельности".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В квартире журналистки tut.by Елены Толкачевой идет обыск Минск, 18 мая. В квартире журналистки портала tut.by и информагентства БелаПАН Елены Толкачевой в Минске проходит обыск. Как стало известно БелаПАН, к ней пришли два...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.