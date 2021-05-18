В Беларуси блокирована работа портала TUT.BY

На данный момент известно о блокировке крупнейшего новостного портала страны и массовых обысках в офисах, к нему относящихся. Кроме того, заблокирована почта на mail.tut.bу.

Сегодня утром стало известно, что в офисе портала TUT.BY, а также в его региональных подразделениях и редакциях, с ним связанных (hoster.by и av.by), начались обыски. Их проводил ДФР. Позднее Комитет госконтроля дал комментарий.

Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). В 2019 году компанией получен статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ). По данным Департамента финансовых расследований, TUT.BY была получил выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Обыск проходит у корреспондента tut.bу Елены Толкачевой, неизвестные взломали дверь в тамбур подъезда, где живет главред Марина Золотова.

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсам TUT.BY, в том числе почте mail.tut.bу. Сообщается, что Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений закона о СМИ в части размещения запрещенной информации.