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Сегодня в Беларусь доставят гуманитарный груз с китайской вакциной от COVID-19

18.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский самолет Ил-76 50-й смешанной авиабазы после завершения погрузки вакцины в Пекине совершил посадку в Новосибирске для дозаправки. В Китай борт прибыл ночью. 300 тысяч доз вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" доставят в Беларусь уже сегодня. Вместе с препаратом Пекин передал и 300 800 шприцев. Отметим, эта вакцина уже доказала свое действие: ВОЗ классифицировала ее как безопасную и эффективную. Совместная борьба с пандемией стала ярким моментом сотрудничества Беларуси и Китая. В начале эпидемии Александр Лукашенко принял решение о направлении гуманитарного груза в КНР, а весной и летом прошлого года Китай помогал нашей стране медикаментами.


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Белорусский самолет Ил-76 50-й смешанной авиабазы после завершения погрузки вакцины в Пекине совершил посадку в Новосибирске для дозаправки. В Китай борт прибыл...
 
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