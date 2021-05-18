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КГК возбудил уголовное дело в отношении топ-менеджеров ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА"
18.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Статья - "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Как уточнили представители ведомства, в результате необоснованного использования "ТУТ БАЙ МЕДИА" господдержки как резидента Парка высоких технологий государству был причинен ущерб в особо крупном размере. Органами финансовых расследований устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к противоправной деятельности.
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Статья - "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере". Как уточнили представители ведомства, в результате необоснованного использования ООО...
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