Новые правила для застройщиков заработают через полгода

Источник материала: БT

В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены указом Президента, где обоснование трактуется так: для защиты интересов тех, кто инвестирует в жилищное строительство. Отсрочка в полгода дана для того, чтобы застройщики смогли провести при необходимости эмиссию облигаций для завершения возведения новостроек. Эксперты уверены: новые правила не вызовут негативной реакции участников рынка. Все уже давно начали перестраивать свою работу.





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