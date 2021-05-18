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Новые правила для застройщиков заработают через полгода
18.05.2021 14:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены указом Президента, где обоснование трактуется так: для защиты интересов тех, кто инвестирует в жилищное строительство. Отсрочка в полгода дана для того, чтобы застройщики смогли провести при необходимости эмиссию облигаций для завершения возведения новостроек. Эксперты уверены: новые правила не вызовут негативной реакции участников рынка. Все уже давно начали перестраивать свою работу.
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В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены указом Президента, где обоснование...
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