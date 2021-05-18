Источник материала: БT

Проект указа о садоводческих товариществах вынесен на общественное обсуждение на правовом форуме Беларуси. Документ предусматривает возможность перевода садовых домиков в жилые дома с последующей регистрацией в них по месту жительства. Если более половины земельных участков будут переведены в такую категорию, по решению общего собрания можно будет обратиться к местным властям с заявлением о включении товарищества в границу населенного пункта либо об образовании на его базе отдельного населенного пункта. Еще одна новация предложена Министерством финансов. В проекте указа предлагается установить, что товарищества освобождаются от ведения бухучета.





Читайте также: