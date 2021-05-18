Уличная торговля : штрафы для продавцов и опасность для покупателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мая – Sputnik. За несанкционированную торговлю на улице предусмотрен штраф до 50 базовых величин (сегодня это 1450 белорусских рублей), напомнила главный специалист отдела торговли и услуг Мингорисполкома Ольга Цыбульская.

Рейды, штрафы и места для "правильной" торговли

По словам Цыбульской, с начала года рабочей группой, в состав которой входят представители отделов торговли, милиции, налоговой инспекции, проведено 222 рейда, составлено 465 административных протоколов.

Как заявила Ольга Цыбульская, несанкционированная уличная торговля представляет серьезную опасность для здоровья человека. Продукция реализуется без ветеринарных сопроводительных документов, отсутствует маркировка, не соблюдается температурный режим и условия хранения.

Для борьбы со стихийной уличной торговлей проводится разъяснительная работа с населением о потенциальной опасности для здоровья продуктов, которые продаются в антисанитарных условиях, без подтверждающих качество и происхождение документов.

По словам специалиста, на столичных рынках выделяются места для торговли плодоовощной продукцией. Для пенсионеров, которые торгуют урожаем с собственных подворий, они доступны бесплатно. Также организованы площадки под уличные лотки рядом с остановками общественного транспорта.

Для торговли в городских парках и на пляжах предусмотрена своя процедура выделения земель общего пользования. Но и там соответствующие службы обеспечивают контроль.

"Сегодня в наших парках функционирует около 140 таких объектов", – пояснила Ольга Цыбульская.

Заведующая отделением гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Тимошенко рассказала, что несанкционированная торговля доставляет немало проблем городу, потому что качество продуктов на стихийных рынках проконтролировать невозможно, сами торговцы нарушают элементарные санитарные нормы, не убирают за собой мусор и пищевые отходы.

"Недобросовестные торговцы реализуют товар без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Консервированная и вяленая продукция "от бабушек" тоже сомнительного качества, употребив ее, можно заразиться ботулизмом", – отметила Ольга Тимошенко.

Она пояснила, что при покупке продуктов с рук потребитель абсолютно незащищен. И если он отравится, установить причинно-следственную связь будет невозможно.

Помогут камеры видеонаблюдения

Ранее заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович заявлял, что установка видеокамер в подземных переходах и на выходах из них поможет решить проблему подземной нелегальной торговли, считает.

"Попросим субъекты хозяйствования в подземных пешеходных переходах и на выходах из них установить камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать в том числе и нелегальных торговцев. Видеозапись станет подтверждением противоправных действий. Через органы внутренних дел будут устанавливать личности нарушителей, а санэпидемслужба и налоговые органы – привлекать к ответственности таких торговцев", – сказал Дорохович.

По словам зампреда горисполкома, процесс обнаружения нарушителя, скорее всего, будет небыстрым, но, тем не менее, позволит системно решать проблему.

По мнению чиновника, борьба с несанкционированной торговлей решит и проблему мусора в переходах, который оставляют после себя нелегальные продавцы.

С 1 декабря 2019 года в Минске действуют новые правила по сбору отходов в магазинах и точках общепита, расположенных в подземных переходах. Мусорные контейнеры рядом с переходами убрали. Вместо них каждому субъекту хозяйствования предписали иметь по два пластиковых пакета – для вторсырья и коммунальных отходов. Коммунальщики должны забирать эти мешки прямо из точки общепита или торговли.