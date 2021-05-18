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Солдат срочной службы в Минской области торжественно отправляют в запас

18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если служить, то с честью. В воинских частях торжественно отправляют в запас солдат срочной службы. Они получают благодарности и дипломы от командиров. Учения и строевая подготовка для этих юношей остались в прошлом, но полтора года службы запомнятся навсегда. Так, в Минском районе из семи десятков юношей, которые отдавали долг Родине в 86-й бригаде связи, четыре лично отмечены за отличную службу, фамилии некоторых занесены в Книгу почета.

Благодарности получили также и матери сержантов. От руководства воинской части каждой женщине вручили цветы.

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Если служить, то с честью. В воинских частях торжественно отправляют в запас солдат срочной службы. Они получают благодарности и дипломы от командиров. Учения и...
 
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