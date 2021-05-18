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22 мая на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович

18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.

В столице 22 мая с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.

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    Теги: Минск
     
     
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    Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 22...
     
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