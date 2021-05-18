22 мая на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович

Источник материала: БT

Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.



В столице 22 мая с 9:00 до 12:00 на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.



На вопросы жителей центрального региона ответит председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Прямая телефонная связь с руководством столицы и области организуется каждую субботу.



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