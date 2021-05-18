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22 мая на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович
18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии.
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22 мая на вопросы минчан будет отвечать заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович
Быть на связи с руководством и решать жилищно-коммунальные, юридические, бытовые и другие проблемы позволяют и субботние прямые телефонные линии. В столице 22...
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