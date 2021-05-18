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Александр Бутарев провел личный прием граждан Червенского района
18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выслушать, разобраться и принять правильное решение! Сегодня проблемные ситуации жителей Червенского района обсуждались на личном приеме граждан, который провел помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев. Одно из коллективных обращений от работников Минской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН с просьбой определить статус предприятия и его дальнейшую судьбу.
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Выслушать, разобраться и принять правильное решение! Сегодня проблемные ситуации жителей Червенского района обсуждались на личном приеме граждан, который провел...
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