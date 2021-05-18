Александр Бутарев провел личный прием граждан Червенского района

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Выслушать, разобраться и принять правильное решение! Сегодня проблемные ситуации жителей Червенского района обсуждались на личном приеме граждан, который провел помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев. Одно из коллективных обращений от работников Минской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН с просьбой определить статус предприятия и его дальнейшую судьбу.



Целый блок вопросов касался энергоснабжения. Для жителей одной из деревень не могут провести электроотопление, а газификация - дорого.

Александр Бутарев доверил проанализировать всю ситуацию с топливом или электричеством и ускорить модернизацию сетей. Отдельно остановились и на просьбе пенсионера Эрнеста Вержинского. Инвалиду второй группы не хватает дров, которые он приобретает на зиму по льготным ценам. В результате беседы озвучили один из возможных вариантов решения вопроса - за счет отходов деревообработки.



Всего Александр Бутарев сегодня рассмотрел около 10 вопросов, ответил и на телефонные звонки. Решения по всем проблемным ситуациям взяты на контроль.



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