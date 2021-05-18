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Александр Бутарев провел личный прием граждан Червенского района

18.05.2021 16:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выслушать, разобраться и принять правильное решение! Сегодня проблемные ситуации жителей Червенского района обсуждались на личном приеме граждан, который провел помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Бутарев. Одно из коллективных  обращений от работников Минской областной сельскохозяйственной опытной станции НАН с просьбой определить статус предприятия и его дальнейшую судьбу.

Целый блок вопросов касался энергоснабжения.  Для жителей одной из деревень не могут провести электроотопление, а газификация - дорого.
Александр Бутарев доверил проанализировать всю ситуацию с топливом или электричеством и ускорить модернизацию сетей. Отдельно остановились и на просьбе пенсионера Эрнеста Вержинского. Инвалиду второй группы не хватает дров, которые он приобретает на зиму по льготным ценам. В результате беседы озвучили один из возможных вариантов решения вопроса - за счет отходов деревообработки.

Всего Александр Бутарев сегодня рассмотрел около 10 вопросов, ответил и на телефонные звонки. Решения по всем проблемным ситуациям взяты на контроль.

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Теги: Минск
 
 
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Выслушать, разобраться и принять правильное решение! Сегодня проблемные ситуации жителей Червенского района обсуждались на личном приеме граждан, который провел...
 
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